Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.