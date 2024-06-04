Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Mide bulantısı Acil Servis Baş Dönmesi Adıyaman Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title