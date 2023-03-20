Adıyaman'da yardım malzeme deposu olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balkar beldesindeki Organize Sanayi Bölgesinde deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden görevliler durumu itfaiye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.
Fabrikadaki çok sayıda battaniye, yatak, yorgan ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Ekipler depremden önce yem üretimi yapıldığı öğrenilen fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.