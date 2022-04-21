Adıyaman'da yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi kırsalında yaralı dağ keçisini fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, yaralı keçinin ayağında kırıklar olduğunu tespit etti.
Korumaya alınan dağ keçisi, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
AA / Orhan Pehlül - Güncel