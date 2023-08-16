Adıyaman'da Yapılan Yol Kontrolünde 4 Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri yaptıkları yol kontrol ve uygulamasında 4 adet tabanca, tabancalara ait 24 adet fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Adıyaman'da polis ekipleri yaptıkları yol kontrol ve uygulamasında 4 adet tabanca ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesi çalışmaları çerçevesinde Gölbaşı Yolu Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta, 4 adet tabanca, tabancalara ait 24 adet fişek, 2 parça halinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler Y.T., A.Ö. ve H.T. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN