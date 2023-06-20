Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılmaz hale geldi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Erdemoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında Hacıali Polat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel