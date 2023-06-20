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Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılmaz hale geldi

Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılmaz hale geldi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Erdemoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında Hacıali Polat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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