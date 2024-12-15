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Adıyaman'da Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Girne Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında H.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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