Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, uçuş sırasında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.