ADIYAMAN'DA, YALNIZ YAŞAYAN DİYABET HASTASININ EVİ TEMİZLENDİ - Haberler

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ADIYAMAN'DA, YALNIZ YAŞAYAN DİYABET HASTASININ EVİ TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da diyabet hastası olan ve yalnız yaşayan Şerif Bilgin'in evi belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

ADIYAMAN'da diyabet hastası olan ve yalnız yaşayan Şerif Bilgin'in evi belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi oluşturulan temizlik timiyle, imkanı olmayan, engelli ve kimsesizlerin evlerini temizlemeye başladı. Bahçecik Mahallesi'nde yalnız yaşayan diyabet hastası Şerif Bilgin'in evi de uygulama kapsamında ekipler tarafından temizlendi. Temizlik çalışmalarına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bilgin'in ihtiyaçlarını karşılayarak evinin bayram temizliğini yaptırdıklarını belirterek, "Ekiplerimiz burada gerekli temizliği yapıyor. Bundan sonra da hem temel sorunlarını çözme noktasında hem de ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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