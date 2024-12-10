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Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Bir Kişi Konteynerde Ölü Bulundu

Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Bir Kişi Konteynerde Ölü Bulundu
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Adıyaman'da Halil Abidin Yeninarcılar, konteynerinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından kontrol edilen konteynere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yeninarcılar'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

K-6 konteyner kentte Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları, konteynere giderek kontrol etti.

İçeri giren yakınları Yeninarcılar'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yeninarcılar'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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