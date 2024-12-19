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Adıyaman'da Yaban Keçilerinin Popülasyonu Araştırıldı

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Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerinin popülasyonunu gözlek yöntemiyle belirlemek amacıyla etüt envanter çalışmaları gerçekleştirdi. Yüksek rakımlı dağlarda yapılan çalışmalar, yaban hayatı verilerinin güncellenmesine katkı sağlıyor.

Adıyaman'da yaban keçilerinin popülasyonu çıkartıldı

ADIYAMAN - Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerinin popülasyonunu gözlek yöntemiyle ortaya koyuyor.

Adıyaman'da yaban hayatının en önemli unsurlarından olan yaban keçilerinin popülasyonu için etüt envanter çalışmaları her yıl Aralık ayında gerçekleştiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksekli rakımlı dağlarda ve tepelerde yaşayan yaban keçilerinin sayısı, yaşı ve cinsiyetini gözlek yöntemiyle tespit ediyor. Gözlek yönteminde teleskop ve dürbün ile yaban keçileri izlenerek, yaban keçilerinin bilgileri kayıt altına alınıyor.

Adıyaman'da 9 farklı avlak sahasındaki 60 noktada, 16 kişiden oluşan 4 ekiple etüt envanter çalışmasını yaklaşık 10 günde tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Dengir Turanlı, "Doğal hayatın daha düzgün planlanabilmesi için ve bilimsel altlıkların oluşturulabilmesi için popülasyondaki birey sayıları, cinsiyet, yaş gibi temel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temel bilgilerin elde edilmesi etüt, envanter çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. Her yıl ülkemizde düzenli olarak yapılan bu envanter çalışmalarıyla birlikte veri tabanlarımızı güncelleyip ilimizin ve ülkemizin yaban hayatı dağılımı ve varlığıyla ilgili çok sağlıklı bilgiler elde etmekteyiz. Envanter çalışmalarımız her yıl düzenli olarak yapılmakta olup, alana özgü bilimsel metotlardan olan gözlek yöntemiyle bu yıl 16 personelimizle birlikte 4 ekip oluşturarak 9 sahamızda yaklaşık 60 noktada olmak üzere sabahın erken saatlerinde gün doğmadan alana gelerek etüt envanter çalışmalarımızı bir hafta boyunca yapılan çalışmalarla gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

Adıyaman'da Yaban Keçilerinin Popülasyonu Araştırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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