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Adıyaman'da Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Adıyaman'da Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi
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Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerine yakın bölgelerde dron kameralarıyla kaydedildi. Kentteki yaban keçi sayısının 3 bini aştığı belirtildi.

Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

Kentte sayıları 3 binin üzerinde olan yaban keçileri, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Koç Ali köyü civarında yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerinin yakınına kadar indi.

Yaban keçilerinin yiyecek arayışı dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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