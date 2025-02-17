Adıyaman'da Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi
Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerine yakın bölgelerde dron kameralarıyla kaydedildi. Kentteki yaban keçi sayısının 3 bini aştığı belirtildi.
Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.
Kentte sayıları 3 binin üzerinde olan yaban keçileri, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor.
Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Koç Ali köyü civarında yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerinin yakınına kadar indi.
Yaban keçilerinin yiyecek arayışı dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel