Adıyaman'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde uzun namlulu silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir evde silah olduğu ihbarı aldı. Ekipler şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1 kaleşnikof tüfek, 2 şarjör ve 184 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde uzun namlulu silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir evde silah olduğu ihbarı aldı.
Ekipler şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1 kaleşnikof tüfek, 2 şarjör ve 184 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.