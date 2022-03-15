Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi ağır yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi ağır yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarındaki Koçali Barajı inşaat alanında çalışan E.D'nin üzerine su pompası devrildi.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.D'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

E.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da üzerine su pompası devrilen işçi ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, İnşaat, işçi, su, Güncel, Haberler

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