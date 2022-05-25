ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA - Haberler

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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda M.Ş., S.D. ve M.K.K., 80 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Besni, Güncel, Haberler

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