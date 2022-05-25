ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA - Haberler

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda M.Ş., S.D. ve M.K.K., 80 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel