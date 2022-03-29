ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI - Haberler

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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.Y. ve M.A. üzerlerinde 9 gram metamfetamin ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Haberler

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