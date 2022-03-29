ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.Y. ve M.A. üzerlerinde 9 gram metamfetamin ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi.