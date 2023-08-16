Adıyaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, sentetik uyuşturucu ve mermiler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve 24 mermi ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.