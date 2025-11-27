Adıyaman'da Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.