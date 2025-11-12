Adıyaman'da Uyuşturucu Ticaretinden 10 Yıl Hapis Cezası
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan A.Y.D., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ile 20 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel