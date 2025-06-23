Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanık R.T.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 10 bin lira para cezası verdi.

Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık R.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 10 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu

Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.