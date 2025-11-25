Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 6 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.