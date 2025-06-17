Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan M.Y., 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme ayrıca 187 bin 500 lira para cezası da verdi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ile 187 bin 500 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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