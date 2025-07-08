Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa Cezalar Verildi

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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan B.K. ve İ.U.D. adlı sanıklara mahkeme tarafından 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15 yıl ile 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar B.K. ile İ.U.D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 45 bin idari para cezası verdiği B.K'ya 15 yıl, 37 bin 500 lira idari para cezası verdiği İ.U.D'ye ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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