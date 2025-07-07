Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira para cezası verildi. Duruşmada sanıklar beraatlerini istedi, ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar S.Y. ile M.K.S. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ile 30'ar bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim

Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.