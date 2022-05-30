Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan iki sanıktan biri 10 yıl, diğeri 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan iki sanıktan biri 10 yıl, diğeri 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar H.Y. ile Ş.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan H.Y'ye 10 yıl, Ş.A'ya 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirleriyle mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Uyuşturucu Adıyaman Mahkum Güncel Haberler

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