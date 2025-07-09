Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar A.A. ile M.M., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12'şer yıl hapis ve 25'er bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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