Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.T. ve M.C.K, uyuşturucu ticareti suçundan her biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar beraat talep etse de mahkeme kararını verdi.
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.T. ile M.C.K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıl hapis ile 20'şer bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel