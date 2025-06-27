Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.T. ile M.C.K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıl hapis ile 20'şer bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.