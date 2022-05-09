Adıyaman'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adıyaman'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık C.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince kent merkezinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak C.G'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Para Cezası, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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