Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 26 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Adıyaman Güncel Haberler

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