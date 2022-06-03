Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda B.G'yi (22) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, hassas terazi ve 12 satışı hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / İsmail Kaya - Güncel Hisarcık Adıyaman Kahta Güncel Haberler

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