Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, ayna içerisinde gizlenmiş 50,24 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. tutuklanırken, T. G, İ.A, V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Emin Tezerdi - Güncel Adıyaman Hisarcık Gölbaşı Güncel Haberler

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