Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, ayna içerisinde gizlenmiş 50,24 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. tutuklanırken, T. G, İ.A, V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Emin Tezerdi - Güncel