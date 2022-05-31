Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 80 gram metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel