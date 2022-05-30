Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, ayna içerisinde gizlenmiş 29,48 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. tutuklanırken, Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Adıyaman Güncel Haberler

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