Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Y.B'ye ait evde 289 gram sentetik uyuşturucu, 30,10 gram esrar, 600 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan bir miktar sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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