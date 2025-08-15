Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Gözaltı

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı ve üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.H.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
