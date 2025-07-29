Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 zanlıdan 8'i tutuklandı. Jandarma, 1-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 35'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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