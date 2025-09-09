Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 115 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 115 paket halinde 88,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel