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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son bir ayda operasyonlar düzenledi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramada, 40,08 gram metamfetamin, 15,42 gram esrar, 122,58 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Güncel Haberler

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