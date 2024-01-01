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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurarak yapılan aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi ve E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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