Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurarak yapılan aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi ve E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.