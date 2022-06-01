Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Güncel