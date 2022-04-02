Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler Kahta- Adıyaman kara yolunda 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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