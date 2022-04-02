Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler Kahta- Adıyaman kara yolunda 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel