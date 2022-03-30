Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 18,67 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

N.S, Z.B. ve S.B, gözaltına alındı.

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AA / Emin Tezerdi - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

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