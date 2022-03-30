Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 18,67 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
N.S, Z.B. ve S.B, gözaltına alındı.
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AA / Emin Tezerdi - Güncel