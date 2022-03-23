Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narince Köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 10 kilogram 490 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title