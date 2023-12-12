Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Aralık tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.