Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 8-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.