Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 8-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Adıyaman Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title