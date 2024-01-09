Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 642 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce kent kırsallarında 1-8 Ocak tarihinde yaptıkları uygulamalar ve adreslerde yapılan aramalarda, 642 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.