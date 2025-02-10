Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.