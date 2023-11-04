Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişi durdurdu.
Ekipler, S.C. ve H.S'nin üst aramasında 9.47 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel