Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Takibe alınan otomobili durduran ekipler, araçta 23,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G. ile K.G. işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan, otomobil sürücüsü E.G'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve araca izinsiz reklam logosu yapıştırmaktan 10 bin 229 lira idari para cezası verildi.
AA / Orhan Pehlül - Güncel