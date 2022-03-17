Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Takibe alınan otomobili durduran ekipler, araçta 23,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ile K.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.G'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve araca izinsiz reklam logosu yapıştırmaktan 10 bin 229 lira idari para cezası verildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

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