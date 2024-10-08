Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Gözaltı
Jandarma ekipleri, Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.