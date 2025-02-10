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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheliler M.S. ile B.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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